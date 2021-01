2









Una grande squadra deve anche avere un grande portiere. Un estremo difensore che faccia la differenza sembra un dettaglio minore rispetto ad altri ruoli, ma non è sempre detto che sia così. Ieri sera a San Siro, per esempio, la Juventus ha sì battuto con merito il Milan per 3-1, rinvigorendo definitivamente la corsa al decimo scudetto consecutivo (che proseguirà domenica sera contro il Sassuolo) ma non deve dimenticarsi che Wojciech Szczesny ha effettuato 8 parate contro i rossoneri: non ne aveva mai realizzate così tante in una partita di campionato con la maglia della Juve!