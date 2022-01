Anche Andrea Pirlo in tribuna per il big match tra Milan e Juve. L'ex giocatore e allenatore bianconero - con un importante passato anche in rossonero - si è accomodato sugli spalti di San Siro per assistere alla partita di questa sera, scambiando una stretta di mano con il presidente Andrea Agnelli. Presente al Meazza anche l'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic, rimasto particolarmente affezionato alla sua ex squadra.