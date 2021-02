Derby amaro per Gigio Donnarumma, che ha preso tre gol - doppietta di Lautaro e rete di Lukaku - ed è uscito da San Siro a testa bassa. Quella contro l'Inter sarà una partita che il portiere del Milan ricorderà a lungo, per il risultato (0-3) ma non solo. Con la presenza di oggi infatti Donnarumma ha totalizzato 200 partite in Serie A, tutte con la maglia rossonera. A 21 anni e 361 giorni è il giocatore più giovane a raggiungere questa cifra da quando il campionato è con i tre punti a vittoria; superato Gigi Buffon che le aveva totalizzate a 24 anni e 83 giorni.