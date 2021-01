Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi aprono con la sfida tra Milan e Juventus, tra campo e mercato. Per Tuttosport è una partita "Senza tregua. In attesa della supersfida di domani, fuochi d'artificio sul mercato: rossoneri su Zaccagni, Simakan a un passo. Affondo bianconero per Giroud. Guaio Pirlo: Alex Sandro positivo al Covid".



La Gazzetta dello Sport apre con "Scacco alla regina" presentando il posticipo di domani sera. In primo piano un'esultanza di Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo col pallone tra i piedi. "Età, stipendi, club e... CR7: domani sfida da scudetto tutta ribaltata e gli antipodi. Ibra scalpita ma non ci sarà, Alex Sandro ha il Covid". Poi, gli storici Milan-Juve "Da Rivera a Del Piero, la storia infinita" e un'intervista a Carlo Ancelotti, doppio ex: "Pioli idee chiare, a Pirlo serve ancora tempo".



Titolone su Alex Sandro per il Corriere dello Sport: "Juve, paura Covid. Alex Sandro positivo con sintomi dopo l'Udinese: squadra in bolla". In taglio alto un'intervista a Radja Nainggolan, appena tornato al Cagliari: "Zaniolo massacrato come me. Conte mi ha ferito quando, per soli otto minuti a partita, mi ha indicato come responsabile di tutto".