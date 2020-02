Maurizio Sarri potrebbe tornare a contare nuovamente su Danilo per la sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma giovedì sera (ore 20.45) a San Siro. Il difensore ex Manchester City e Real Madrid si è infortunato nel corso dei quarti di finale contro la Roma e ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo. Di certo giovedì sera riposerà uno tra Cuadrado e Alex Sandro visto che Mattia De Sciglio è abile e arruolabile ed è pronto a tornare in campo dopo quasi un mese passato ai box, tra infortuni e voci di mercato.