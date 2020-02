All'improvviso, può cambiare tutto. Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe varare il 4-3-3 contro il Milan, nella semifinale d'andata di Coppa Italia (calcio d'inizio alle 20.45). Aaron Ramsey c'è e partirà titolare: la particolarità è che non farà il trequartista, ma la mezzala destra.



TERZINI E CUADRADO - Cuadrado dovrebbe giocare allora esterno alto, con Pjanic e Matuidi confermati a centrocampo (Bentancur partirebbe dalla panchina). Dybala confermato, così come Cristiano Ronaldo. In difesa, De Sciglio prenderà il posto del colombiano, con De Ligt e Bonucci, oltre ad Alex Sandro, a completare la difesa guidata da Buffon.