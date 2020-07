2









La Juventus ha terminato l'allenamento di oggi alla Continassa, giornata di vigilia della gara di San Siro contro il Milan, in programma domani alle 21.45. Ecco il comunicato presente sul sito della Juventus: "Prosegue pressoché a ciclo continuo il lavoro della Juventus, per preparare, una dopo l’altra, le gare che la attendono in campionato.

Dal Derby Al Milan, in attesa dell’Atalanta: la settimana è di quelle importanti, e la Juve si allena per farsi trovare pronta. Oggi la squadra è scesa in campo al Training Center Continassa, nel tardo pomeriggio, focalizzando ovviamente l’attenzione sui dettagli della preparazione alla gara di domani sera (kick-off ore 21.45)

E a proposito di Milan-Juve, il programma di domani prevede la partenza dai bianconeri da Torino nella mattinata". IN CAMPO - De Ligt e Dybala squalificati saranno sostituiti rispettivamente da Rugani e Higuain. Ancora da capire se sarà a disposizione Miralem Pjanic: se non dovesse farcela, l'allenatore potrebbe spostare Bentancur in regia con Rabiot da una parte e Matuidi dall'altra; se invece il bosniaco recupererà in tempo giocherà al centro con l'ex Boca a destro e i due francesi in ballottaggio per l'altro posto da mezz'ala. Davanti, insieme a Higuain, Bernardeschi favorito su Douglas Costa a destra e l'intoccabile Cristiano Ronaldo dall'altra parte.