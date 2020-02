Giornata di vigilia per la Juventus, che sta preparando la sfida di domani contro il Milan alle 20.45 valida per la semifinale di Coppa Italia. Ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per il tecnico, che dovrà decidere se fare o meno turnover. Le rotazioni, però, secondo Sky Sport, non sembrano riguardare Cristiano Ronaldo, che anche in Coppa Italia dovrebbe scendere regolarmente in campo nella formazione titolare anche contro il Milan. L'allenatore ormai non rinuncia più a CR7, che in campionato ha segnato il 70% dei gol della Juventus.