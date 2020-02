Dubbio Ramsey per Maurizio Sarri che tra poche ore scioglierà le riserve sulla formazione titolare che scenderà in campo contro il Milan. Il tecnico bianconero ha un'unica sicurezza là davanti: Cristiano Ronaldo che sarà certamente titolare, probabilmente a fianco di Paulo Dybala che ha iniziato in panchina la sfida con il Verona. Se Ramsey non dovesse essere schierato dal primo minuto Sarri punterà tutto sul tridente "da bar" composto da CR7, Paulo e Gonzalo Higuain. I dubbi del tecnico verranno scolti nelle prossime ore.