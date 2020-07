Come scrive il Corriere di Torino, Sarri ha un'arma per provare a spegnere Theo Hernandez. Un'arma quasi naturale, anche perché sugli esterni continua a latitare una vera e proprio scelta. Scrive il Corriere: "Non si vive solo di Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. Il pericolo corre (anche) sulle fasce. Il colombiano galopperà sulla corsia destra bianconera, il francese sulla sinistra rossonera. Considerando il loro stato di forma, ci sarà da divertirsi. Juan e Theo sono due giocatori al quadrato, abili sia in fase difensiva che offensiva. Terzini, sì, ma anche attac- canti aggiunti. Cuadrado, che l’estate scorsa era stato proposto proprio al Milan, sta attraversando un magic moment: viene da un gol e due assist nelle ultime due uscite".