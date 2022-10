Al Mondiale mancano ancora 43 giorni, ma il big match di questa sera tranon avrà niente da invidiare alla kermesse iridata del Qatar, in termini di spettatori: in aggiunta agli oltreche assisteranno alla sfida direttamente dagli spalti di uno stadio divicino al sold out, infatti, sono da contare nel pubblico anche le tante persone - decine di milioni - che si collegheranno con la Lombardia da più di, dall'Indonesia al Brasile, dal Giappone a Trinidad Tobago. Il fascino di una partita come quella odierna, del resto, è davvero intramontabile.