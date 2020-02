di AM, inviato a Milano

Si accende subito il match tra Milan e Juventus. Fin dall'entrata in campo della Juventus, sono piovuti fischi per i calciatori bianconeri. Fischi sopratutto nei confronti dei due ex di turno: Higuain e Bonucci. Le avventure in rossonero di Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci non sono rimaste particolarmente nel cuore dei tifosi del Milan che non perdonato i due. Non finisce qui però perchè oltre che per i due ex, i fischi sono piovuti anche sul tecnico della Juventus Sarri e su Cristiano Ronaldo. Boato invece per il numero 21 del Milan, Zlatan Ibrahimovic