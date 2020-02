La sfida tra Juventus e Milan, per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha di nuovo incendiato le polemiche sugli arbitri. Il rigore assegnato per fallo di mano di Davide Calabria sulla rovesciata diha fatto il giro delle moviole, ma a qualche tifoso non è proprio andato giù.. Il leader della Lega, infatti, ha commentato così su Instagram ad un post della società rossonera: "Perché l'arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c'era?" ha scritto l'ex Ministro dell'Interno, rigettandosi al centro della polemica sportiva. Un'uscita che non ha bisogno di interpretazioni e che mostra lucidamente il pensiero di Salvini sulla partita di ieri sera a San Siro.