Non è la prima volta che Juve e Milan si ritrovano nel girono dell'Epifania. Come raccontato dal sito della Juventus, questa sarà la seconda sfida in Serie A tra Milan e Juventus all'Epifania: in quella del 1999 regnò l'equilibrio con l'1-1 (in rete Albertini e Fonseca) tra Zaccheroni e Lippi. 1-1 che è anche il punteggio più frequente del match: è stato il finale di 28 incontri, l’ultimo dei quali nel febbraio 2012.