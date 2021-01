Sul banco tante motivazioni, personali e di classifica, ma anche la sfida tra tanti giovani promettenti. Milan-Juventus offriranno una folta schiera di Under 23 da stropicciarsi gli occhi, per un progetto linea verde (come titola Tuttosport) sposato da entrambi i club. Tra i bianconeri spiccano De Ligt, Chiesa, McKennie e Bentancur tra gli elementi già pronti all’uso, Kulusevski ha bisogno di altro tempo come Demiral, spesso fermato dagli infortuni, con i vari Dragusin, Frabotta e Portanova che crescono alle loro spalle. Nel Milan il quantitativo è superiore, avendo un’età media di 24 anni e 193 giorni contro i 27 anni e 340 giorni della Juve. Donnarumma, Leao, Theo Hernandez, Tonali e Bennacer sono solo alcuni degli Under 23 che stanno costruendo le fortune di Pioli.