Quando si tratta di rossoneri e bianconeri, non si può che essere di fronte a una grande sfida. Tempo dial centro Vismara, che questo pomeriggio ospita la sfida del campionatotra la squadra di mister Bonatti, al terzo posto, e quella di Giunti ferma nella parte bassa della classifica. Dopo le vittorie contro Zenit e Genoa, i bianconeri torneranno in campo già martedì contro il Chelsea in Youth League, ma prima sono attesi da uno dei match di cartello del campionato giovanile, valido per la nona giornata. Il fischio d'inizio è previsto alle 15.00.: Jungdal, Coubis, Obaretin, Di Gesù, Nasti, Capone, El Hilali, Tolomello, Stanga, Alesi, Bozzolan (a disp.: Desplanches, Pseftis, Kerkez, Polenghi, Nsiala, Bjorklund, Bright, Rossi, Eletu, Traore). All. Giunti: Senko, Savona, Turicchia, Nzouango, Citi, Cerri, Bonetti, Iling-Junior, Chibozo, Ledonne, Sekularac (a disp.: Scaglia, Ratti, Rouhi, Turco, Doratiotto, Dellavalle, Mbangula, Maressa). All. Bonatti​: Nasti (M): sig. BORDIN Andrea12' - Nasti al tiro da fuori area, altro pericolo per i bianconeri10' - Occasione Juve: ci prova Sekularac dalla destra, fuori di poco7' -. Rossoneri in vantaggio con Nasti.2' - Subito un'occasione per il Milan, tiro di Capone alto di poco1' - Inizia il match!