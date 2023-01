La Juventus Primavera si porta subito in vantaggio con il solito Yiildiz, poi raddoppia con Nicolò Turco e chiude i conti una doppietta di Tommaso Mancini. Il Milan sempre nel primo tempo prova ad accorciare le distanze con Sia e nella ripresa ci ha provato il capitano El Hilali. Queste le nostre pagelle:Esordio per l'estremo difensore con la maglia della Juventus. Non appare sempre sicurissimo, Hasa lo salva sulla linea sul tentativo di Alesi.Spesso in difficoltà sulle progressioni rossonere. Dal 67 Domanico 6 ordinato e attento.El Hilali gli taglia alle spalle in un paio di occasioni, in chiusura però non si fa sorprendere. Ex di giornata, dal suo colpo di testa nasce il terzo gol della Juve.- Una bella partita. Preciso nelle diagonali difensive, non si fa sorprendere.Buona gara nel complesso, colpisce anche il palo con una conclusione dalla distanza.Poco nel vivo dell'azione. Non la sua miglior gara. Dal 58'6,5 entra e contribuisce a dare maggiore grinta al centrocampo bianconero.Un assist al bacio per il vantaggio di Yildiz. Un altro gran filtrante anche per Turco che però non riesce ad incidere.Gara sufficiente, luci e ombre. Dal 678 entra e con una zampata di sinistro cala il tris bianconero, poi è protagonista con Yildiz del poker, gli si può chiedere altro?Provvidenziale la sua respinta sulla linea di porta nella ripresa. In fase offensiva si vede meno del solito ma è una partita di grande sacrificio la sua. Dal 81'S.V.Corre, spende e lavora molto anche nella gestione del pallone spalle alla porta. Glaciale in occasione della rete. Dal 81'S.V.Ancora lui. sempre lui. Gli bastano pochi giri di orologio per regalare il vantaggio alla squadra di Montero, assist fondamentale per Mancini, uno dei migliori.La sua squadra è cinica sotto porta, lotta su ogni pallone e vuole a tutti i costi questi tre punti preziosi. Mentalità.