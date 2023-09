La Juventus Primavera è ospite del Milan al Puma House of Football e ne esce con le ossa rotte, il risultato è un netto tre a zero in favore dei rossoneri allenati da Ignazio Abate. Le nostre pagelle:Deve riscattare gli errori della gara contro l'Empoli ma anche questa volta sembra essere in difficoltà.Blackout totale a fine primo tempo quando la Juventus prende tre gol.In difficoltà, la rapidità degli attaccanti del Milan lo mette spesso in difficoltà. Dal 46'al suo esordio nel campionato Primavera si mostra tranquillo ed attento.La difesa si mostra in difficoltà, in particolare quando gli attaccanti del Milan si accendono. Dal 54almeno ci prova.Il più vivo della gara. Grinta, coraggio, ci prova sempre ed incita i compagni, soprattutto nei momenti di difficoltà.Non brilla, non riesce a trovare il suo spazio in campo. Dal 75S.V.Un primo tempo su grandi livelli. Cerca di mettere sempre ordine in campo, poi l'espulsione pesa.Non trova lo spazio ideale in campo, non si vede.Al minuto 40 ad un passo dal vantaggio. Uno dei più attivi. Corsa, grinta. Dal 54' Finocchiaro 5,5 non riesce ad incidere.Luci e ombre. Una gara da on e off, però quando ci mette la sua classe si vede. Nel primo tempo si crea una grande occasione che non concretizza, il suo colpo di testa nella ripresa poi è alto.Si divora una grande occasione sullo 0-0 e poteva cambiare le sorti della gara. Poi si spegne. Dal 68' Scienza 6 ci prova.La Juve doveva riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro l'Empoli e invece esce dal Puma House of Football con le ossa rotte. Ora il compito è quello di ripartire.