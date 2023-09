Torna in campo la Juventus Primavera allenata da Paolo Montero al Puma House Of Football (Ex centro sportivo Vismara) di Milano. Avversaria di tutto rispetto, il Milan. Bianconeri con l'obbligo di riscattare la sconfitta rimediata per 3-2 contro l'Empoli. Prima convocazione per Bounfandar.Milan: Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Eletu, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Bonomi.. Abate.A disp. Raveyre, Torriani, Perrucci, Stalmach, Camarda, Parmiggiani, Jimenez, Traorè, Liberali, Nissen, SalaJuventus Primavera (3-5-2): Vinarcik; Martinez, Domanico, Gil; Turco, Florea, Ripani, Pagnucco; Vacca, Anghelè; Pugno. All. MonteroA disp: Radu, Firman, Boufandar, Biggi, Savio, Scienza, Bassino, Ngana, Finocchiaro, Scarpetta, Crapisto