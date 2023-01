SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO.COM

La Juventus Primavera di Paolo Montero scende in campo al centro sportivo Vismara di Milano per la gara contro il Milan. Rossoneri che occupano attualmente il quattordicesimo posto in classifica a quota 14 punti. Undici in più quelli della squadra di Montero che è al settimo posto.Marcatori: 7' Yildiz (J), 10' Turco N. (J), 14' Sia (M), 78' Mancini (J)Milan (4-3-3): Nava; Casali, Simic, Paloschi, Bozzolan; Gala, Stalmach (53' Bartesaghi) , Foglio; Alesi (62' Scotti), El Hilali, Sia.A disposizione: Pseftis, Torriani, Nsiala, Ehuwa, Chuenca, Malaspina, Parmiggiani, Omoregbe, Longhi, Mangiameli.Juventus Primavera (4-3-3): Vinarcik, Valdesi (68' Domanico), Citi, Dellavalle, Rouhi, Ripani (58' Pisapia), Nonge, Mbangula (67' Mancini), Hasa, Turco N., Yildiz.A disposizione: Daffara, Fuscaldo, Doratiotto, Strijdonck, Anghelé, Moruzzi, Giorgi.78'- Tris bianconero con il tentativo di testa di Citi che trova la respinta di Nava, su cui però arriva Mancini con il mancino e segna67'- Cambi per Montero: entrano Mancini e Domanico per Mbangula e Valdesi62'- Per il Milan esce Alesi ed entra Scotti61'- Nonge serve Yildiz che controlla ma non inquadra lo specchio della porta, rimessa dal fondo58'- Primo cambio per Montero: fuori Ripani dentro Pisapia57'- Alesi calcia dagli sviluppi di un corner, trova il salvataggio di Hasa sulla linea53'- Primo cambio per la squadra di Abate: esce Stalmach ed entra Bartesaghi46'- Via alla ripresaINTERVALLO45'- Errore di Nonge sul passaggio di Vinarcik in fase di costruzione. Intercetta Stalmach ma devia l'estremo difensore della Juve in angolo, rimediando all'errore di qualche istante prima33'- Tentativo di Rouhi dal limite dell'area che si stampa sul palo27'- Nonge prova a servire Turco N. in area, però non controlla il pallone che finisce sul fondo14'- Diego Sia in area, raccoglie un assist dalla sinistra ed insacca accorciando le distanze10'- Turco N. sfrutta un'incertezza difensiva e si invola, salta Nava e raddoppia7'- Hasa serve in profondità Yildiz che calcia incrociando e supera Nara5'- Cross di Hasa in mezzo, respinto in angolo dalla difesa rossoneraCALCIO D'INIZIO