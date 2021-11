Laesce sconfitta dal Vismara. 3-1 il risultato inflitto ai ragazzi di Bonatti daldi Giunti, che chiude le marcature al 77' con un gran gol di Capone. Di seguito le nostre pagelle del match:- Incolpevole sui gol, il 3-1 di Capone che chiude la partita è davvero imparabile.- Non sempre è preciso come dovrebbe.- Poco meglio di Savona.- Offre buoni spunti anche in fase offensiva e ferma diverse azioni pericolose. Insieme al resto della difesa, paga qualche calo di attenzione.- Gioca molto arretrato, non lo si vede praticamente mai.- Sempre nel vivo del gioco. Aiuta in fase difensiva, recupera palloni e attacca con costanza. Bravo a insaccare in rete il pallone del pareggio (dal 57'- Ottimo il suo ingresso in campo, prova a dare vivacità alla manovra offensiva e sfiora il gol in un paio di occasioni, finchè il 3-1 non chiude la partita e rallenta anche le sue incursioni)- Partita tutto sommato attenta (dal 76's.v.)- Cerca spesso lo scambio con Chibozo, non sempre riesce a incidere.- Il migliore dei suoi. Quando parte sulla fascia è difficile fermarlo. Propizia il gol del pareggio grazie un bello scambio con Iling ed è l'ultimo a mollare.- Prestazione opaca, senza infamia e senza lode. (dal 57'- Non soffre nei minuti finali​)- Non riesce mai a rendersi pericoloso (57'- Non riesce a dare ciò che era mancato fino al suo ingresso)