Tutto pronto per la super sfida tra Milan e Juventus. I bianconeri hanno raggiunto lo stadio San Siro, dove andrà in scena il big match della ventitreesima giornata di campionato.



Come da protocollo, ammessi al Meazza soltanto cinquemila spettatori, per una gara che potrà dire tanto delle ambizioni e del carattere di queste due squadre, alla ricerca della loro personale consacrazione all'interno della stagione. Alti e bassi per i bianconeri, un po' di sfortune da esorcizzare per i rossoneri.



Parte tutto da qui: dalle immagini del pre partita.