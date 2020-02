Valeri che ammonisce Ibrahimovic, Theo e Castillejo: in diffida, salteranno il ritorno allo Stadium, non vede un rigore su Cuadrado, ne concede uno per mani di Calabria che salta di testa ed è girato di spalle #NICCHIOUT https://t.co/DLT2j0ATxS — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2020

Continua a far molto discutere la direzione di gara di Valeri in Milan-Juventus. Il fischietto di Roma 2 ha scontentato entrambe le squadre. Anche il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi non si è trattenuto dal dare il suo giudizio sull'operato dell'arbitro romano:le parole del giornalista che cita un suo precedente tweet nel quale aveva criticato la designazione di Valeri per la partita.