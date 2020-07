Ancora un giorno e qualche ora per assister al big match della 31ª giornata tra Juventus e Milan. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Gli impegni ravvicinati portano via energie, ma gli stimoli ci porteranno a superare queste difficoltà".



SU CALHANOGLU – Uscito dolorante contro la Lazio per una contusione al polpaccio, Pioli ha parlato delle sue condizioni: "Vedremo oggi, saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Il polpaccio si era contratto per un trauma, mi auguro possa essere disponibile".



SUL MILAN - "E' questo il Milan che avevo in mente? Direi di sì. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite".



SUI DETTAGLI - "Quale aspetto mi ha stupito maggiormente della squadra? Non direi stupire, stiamo riuscendo a mettere in campo tutto quello che prepariamo in settimana. So di avere una squadra di qualità, ottimi giocatori e tanti professionisti".



SU IBRA - "Mi auguro che il suo minutaggio possa salire come il livello di prestazione. L'ultima gara l'aveva giocata l'8 marzo, a Ferrara gli ultimi minuti ed è stata una partita particolare. Il giocatore più forte che ho allenato? Sì, dal punto di vista mentale e della presenza in campo è il più forte che io abbia mai allenato. Lo avvertono sia gli avversari che i compagni".



SULLA PERMANENZA - "Io voglio solamente, a fine campionato, la soddisfazione di aver dato il massimo insieme ai miei giocatori in un club così importante. In questo momento non penso al 3 agosto, per lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme meritiamo di finire bene il campionato. Poi, vedremo più avanti quelle che saranno le decisioni sul futuro".