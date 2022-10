Questa sera la Juve scenderà in campo nel big match di San Siro, contro un Milan che vuole a tutti i costi riscattare la brutta figura fatta a Londra appena tre giorni fa. Ancora dubbi di formazione per Max Allegri che, dovrà fare a meno di Angel Di Maria a causa della suqalifica rimediata dopo la 'gomitata di Monza'. Così come restano dei dubbi a centrocampo, dove dovrebbero essere preferiti Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, in vantaggio rispettivamente su Mckennie e Paredes, con quest'ultimo che è apparso un po fuori condizione nella sfida contro il Maccabi.