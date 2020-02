Un Milan-Juve da record! Ci saranno oltre 70mila tifosi a San Siro per quella che sarà la semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre. Una data da segnare e ricordare. La Scala del Calcio sarà interamente sold out ad eccezione del settore ospite, riservato naturalmente al pubblico bianconero. La Juve per riprendersi, il Milan per sognare un trofeo: la sfida è aperta, al via il primo atto.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Milan (4-4-1-1) - Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.



Juve (4-3-1-2) - Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.