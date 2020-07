Contro la Juventus domani sera, il Milan rischia di dover fare a mano del suo faro illuminante, decisivo nelle ultime partite: Hakan Calhanoglu. Il trequartista rossonero è uscito a fine primo tempo contro la Lazio per una botta al polpaccio, rivelatasi essere una semplice contusione. Che però fa stare in ansia tutto l’ambiente, e delle sue condizioni ne ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa: "Vedremo oggi, saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Il polpaccio si era contratto per un trauma, mi auguro possa essere disponibile".