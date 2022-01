Sono 150 i Paesi che si collegheranno domenica sera con San Siro per seguire il big match tra i due club più titolati d'Italia, Milan e Juventus, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Ben 50 broadcaster trasmetteranno l'incontro in tutto il mondo, dall'Italia alla Nuova Zelanda, passando per il Senegal, l'India e fino all'arcipelago caraibico di Turks e Caicos.