La Juventus vince 3-1 la sfida contro il Milan allo stadio Giuseppe Meazza grazie alla doppietta di Federico Chiesa (inframezzata dal pari di Calabria) e al sigillo di Weston McKennie. Un match che non ha visto un Massimiliano Irrati sempre perfettamente "sul pezzo": in occasione del gol rossonero, non vede un netto fallo di Calhanoglu su Rabiot che dà il via all'azione. In generale sorvola su alcuni interventi sopra le righe di giocatori del Milan, anche se a 20 minuti dalla fine, sul risultato ancora di 2-1 per la Juve, riserva la stessa "grazia" a Bentancur già ammonito.

Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali di Milan-Juve:

93' - Rabiot ferma con mestiere Brahim Diaz nell'area bianconera: il giocatore del Milan termina a terra e reclama un rigore che Irrati giustamente non concede

90' - Un ammonito anche nel Milan: è Romagnoli, reo di aver bloccato irregolarmente Ronaldo che lo stava saltando di netto sulla corsia laterale destra

75' - Leao crolla al suolo in area su un appoggio quasi impercettibile con le braccia di Bernardeschi sulla sua schiena. Nulla di fatto, non protesta nessuno

72' - Secondo ammonito nella Juve: Danilo stende Theo Hernandez lanciatissimo sulla trequarti. Anche se dalle immagini è chiaro che il brasiliano della Juve tocca prima il pallone...

70' - Stavolta a protestare è il Milan: Bentancur, già ammonito, interviene in netto ritardo su Castillejo. Irrati lascia proseguire per il vantaggio e a fine azione non ammonisce per la seconda volta il centrocampista della Juve.

60' - Il primo ammonito della partita è Rodrigo Bentancur, che sbilancia irregolarmente Theo Hernandez in ripartenza

57' - Dybala sgambettato da Castillejo vicino alle panchine, Irrati lascia proseguire

40' - L'azione del gol del pari del Milan è viziata da una spallata rifilata, disinteressandosi del pallone, da Calhanoglu a Rabiot. Silent check Orsato-Irrati, la rete viene convalidata...

9' - Dybala penetra in area e viene atterrato da Kessie, poi Frabotta calcia alto: Irrati giudica regolare il contrasto del centrocampista del Milan sulla Joya

3' - Intervento a gamba tesa di Theo Hernandez su Chiesa in un tentativo di anticipo vicino alla linea del fallo laterale: Irrati si limita a fischiare la punizione

2' - Sulla conclusione ravvicinata di Dybala, Simon Kjaer devia il pallone "ammorbidendolo" per Donnarumma: Irrati si consulta col Var e lascia correre, il pallone ha toccato la coscia sinistra del difensore del Milan anche se le immagini non sono chiarissime.