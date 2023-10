Lo scenario unico è quello del Meazza di Milano:Dubbi sulle condizioni di Federico Chiesa, convocato per la sfida, ma che non sarà protagonista almeno dal 1’. Una chance da sfruttare per i bianconeri per non perdere di vista il treno Scudetto e non lasciare scappare il Milan a +7.Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri