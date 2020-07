La Juve fa un passo indietro. Prima sconfitta dalla ripresa del campionato. Brutta, sconfitta. I bianconeri perdono 2-4 contro il Milan dopo essere andati avanti di due gol. Sembrava tutto semplice a San Siro: un gran gol di Rabiot e Ronaldo avevano portato in vantaggio la squadra di Sarri, poi c'è stato solo il Milan. Tre gol in cinque minuti: Kessie accorcia, Ibra pareggia su rigore e Leao completa la rimonta. Alla fine, arriva anche il poker di Rebic. Occasione sprecata per la Juve, che non approfitta della sconfitta di oggi della Lazio a Lecce e resta a +7 sui biancocelesti. Ora bisogna voltare pagina in fretta, e dimenticarsi una serata no.: G. Donnarumma; Conti (82' Calabria), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (60' Leao), Paquetà (46' Calhanoglu), Rebic (82' Krunic; Ibrahimovic (67' Bonaventura)..: Begovic, A. Donnarumma, Biglia, Colombo, Gabbia, Laxalt, Maldini..: Pioli.: Szczesny; Cuadrado (77' Alex Sandro), Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur (94' Muratore), Pjanic (69' Ramsey), Rabiot (69' Matuidi); Bernardeschi, Higuain (69' Douglas Costa), Ronaldo..: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Olivieri, Coccolo, Vioni..: Sarri.: 47' Rabiot (J), 53' Ronaldo (J), 62' rig. Ibrahimovic (M); 66' Kessie (M), 67' Leao (M), 80' Rebic (M).: Paquetà, Bennacer, Rebic, Conti (M); Bonucci (J).