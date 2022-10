Share







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Più Cuadrado di Milik, ma su Bonucci si può stare tranquilli. Emerge questo, ecco, dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che racconta la voglia dei bianconeri di mettersi alle spalle un momento complicato, ma anche la fame e l'ambizione di andare a vincere in casa dei campioni d'Italia.



Del resto, come raccontato dal tecnico, è pur sempre Milan-Juve: è "bella da giocare", e sfugge a ogni pronostico. San Siro sarà una bolgia, previsto tutto esaurito sugli spalti: "Servirà allora una partita di personalità". E servirà anche non perdere ulteriore terreno con la vetta, sebbene per il pareggio Max non voglia firmare.



Capitolo mercato: non è tempo di pensare alla situazione Rabiot, ma solo di concentrarsi sulle partite...



Guarda il VIDEO qui in basso con le ultime di formazione.