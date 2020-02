Al via la seconda semifinale di andata della Coppa Italia: a San Siro, ecco Milan e Juventus. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla sconfitta nel derby, cercheranno immediatamente di ribaltare il momento no. Sarri arriva dal brutto ko di Verona che ha portato l'Inter all'aggancio in vetta alla classifica della Serie A. Su IlBianconero.com, ecco le statistiche live della partita: dai numeri di Ronaldo a quelli di Ibrahimovic, scorrete nel nostro widget qui in basso.