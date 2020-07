La Juventus non vuole più fermarsi: obiettivo numero uno mettere le mani sullo scudetto, al quale i bianconeri si sono avvicinati la giornata scorsa salendo a +7 sulla Lazio grazie alla vittoria sul Torino e al ko dei biancocelesti col Milan. E proprio con la squadra di Pioli stasera Ronaldo e compagni cercheranno un'altra vittoria, per mettere il turbo e rispondere alla sfida della Lazio contro il Lecce. Dopo il ko in finale contro il Napoli la Juve non ha sbagliato più nulla, la squadra è in forma e ha anche iniziato a giocare bene. Ora non vogliono più fermarsi.



Ecco le STATISTICHE LIVE dei calciatori impegnati in Milan-Juve: