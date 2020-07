Alle 21,45 promette emozioni la sfida Milan-Juventus. Tanti i ventinove punti di differenza in classifica ma i moltiplicatori proposti riassumono le difficoltà del confronto per entrambe: 2 alto a 2,20, 1 a 3,30, X a 3,40. Ibrahimovic o Ronaldo, marcatori contro, e non solo loro. Per la bandiera delle scommesse Ronaldo è avanti a 3,10, lo svedese segue a 4,50 come Higuain, Rebic a 7,00, Douglas Costa, Bernardeschi e Leao a 8,00, Calhanoglu, Bonaventura, Kessie, Olivieri, Castillejo, Pjanic e Cuadrado a 13,00.