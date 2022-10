L’ultimo turno di Champions League potrebbe aver rimescolato gli stati d’animo in casa di Milan e Juventus, con i primi reduci dal pesante ko per 3-0 contro il Chelsea e i bianconeri finalmente vittoriosi anche in Europa, con il 3-1 rifilato al Maccabi Haifa. In campionato, al contrario, la musica sinora è stata ben diversa, con il Milan già in scia alla vetta della classifica e la compagine di Allegri a rincorrere.Come finirà una delle classiche più attese del calcio italiano? Le previsioni dei bookies pendono dalla parte dei rossoneri.Pioli e i suoi ragazzi sono… “on fire”. Dopo il successo di Empoli, per il Milan arriva un’importante sfida che potrà già dare indicazioni sulle ambizioni in campionato. Secondo Betclic, alla fine del match saranno proprio i padroni di casa a festeggiare: il segno 1 è infatti quotato a 2.11 (2.10 su Sisal ed Eurobet). Le due vittorie consecutive tra Serie A e Champions hanno ridato animo alla Juventus, che molto probabilmente dovrà tuttavia faticare molto per tornare da Milano con tre punti in tasca. Per Betclic, il segno 2 è quotato a 3.62 (3.60 su Sisal).Il segno X la farà ancora da padrone? Nella stagione 2021-2022, Milan e Juventus non sono mai riuscite ad avere la meglio l’una sull’altra negli scontri diretti, con due pareggi tra andata e ritorno. Il segno X è quotato da Betclic a 3.45 (3.25 su Snai). L’ultimo incrocio a San Siro, terminato con uno scialbo 0-0, è del 23 gennaio 2022. La ripetizione del risultato a reti bianche è quotata da Betclic a 10.50 (8.75 su Sisal). Il punteggio più probabile è invece l’1-1, a 7 (a 6.50 su Sisal).Faccia a faccia tra campioni: è Rafael Leão contro Dušan Vlahović. Tra i giocatori che bramano di entrare nella storia della sfida tra Milan e Juventus, ce ne sono due che sono indicati come i veri trascinatori delle due squadre. Da un lato c’è Rafael Leão, in gol nella sfida di Empoli e pronto a ripetersi: la sua rete è quotata da Betclic a 3.25 (medesima quotazione su Sisal e Snai). Quota ancora più bassa per il serbo, a 3. Tra i “due litiganti”, Olivier Giroud si candida per essere ancora una volta l’uomo delle notti importanti. La sua marcatura, per Betclic, è quotata a 2.75 (stessa quota su Sisal e Snai).