Luci a San Siro domenica 23 gennaio, quando Milan e Juventus si sfideranno nel posticipo della 23^ giornata di Serie A, importante sia in chiave scudetto sia in chiave Champions. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint regnerà l'equilibrio: la vittoria di una delle due è offerta a 2,70, la divisione della posta in quota a 3,20. Probabile che entrambe trovino la via della rete, tanto che il 'Goal', a 1,65, è più probabile del 'NoGoal', a 2,10.



I consulto dell'arbitro al Var è quotato a 3,50. Morata primo marcatore è dato a 8,50, mentre un'altra marcatura di Rebic è offerta a 3,75.