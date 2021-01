1









Milan-Juve, e la storia che ritorna e si fa presente. A San Siro va in scena una grande classica del calcio italiano: fischio d'inizio alle ore 20.45, in diretta tv su Sky Sport. Nel giorno dell'Epifania, il posticipo del turno infrasettimanale decreterà se i rossoneri sono davvero da scudetto e se i bianconeri possono realmente credere nella rimonta, nonostante i 10 punti di svantaggio sui campioni d'Italia (che hanno da recuperare la gara con il Napoli)



LA FORMAZIONE - Pirlo, oltre all'infortunato Morata, ha perso Alex Sandro e Cuadrado: entrambi sono risultati positivi al Covid, e fino ai risultati di questa mattina non si hanno certezze su ulteriori defezioni. In difesa, Demiral più di Chiellini per frenare Theo Hernandez. Chiesa in vantaggio su Kulusevski, che potrebbe rilevare Dybala qualora l'argentino dovesse nuovamente avere sintomi influenzali.



Ecco le probabili scelte di Pirlo e Pioli nella gallery dedicata.