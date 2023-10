Quali sono i limiti della? A cosa ambisce e cosa può fare in questa stagione? La partita contro ilnon sarà decisiva, arriva presto in questa stagione, ma potrà rispondere ad alcune delle domande che ci si pone nell'ambiente bianconero. Sotto le luci di San Siro si affrontano due squadre in emergenza, ma vogliose di restare ai primi piani del campionato. Si torna a respirare aria di alta classifica, di big match che conta, e ai bianconeri non succedeva da un po'.- La partita, valida per la nona giornata di Serie A, sarà in onda come di consueto su DAZN. Ve la racconteremo in diretta anche qui su ilBianconero, con ampio pre e post partita, commenti e analisi a caldo.- Scorri nella gallery per le possibili scelte dei due allenatori.