Ventitreesima giornata di Serie A: la Juve è di scena a San Siro, dove affronterà il Milan di Stefano Pioli. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria sull'Udinese e poi il successo in Coppa Italia contro la Sampdoria. Insomma - come ha detto anche Allegri in conferenza - il periodo è positivo. E questo mini ciclo va chiuso al meglio.



DOVE VEDERLA - La gara si disputerà al Meazza di Milano, calcio d'inizio alle 20.45 e sarà tutto in diretta esclusiva su DAZN. Su IlBianconero.com, analisi, diretta testuale, commenti e pagelle della partita.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Ancora fuori Bonucci, rientra Bernardeschi. Anche se dovrebbe partire dalla panchina. Guarda le probabili formazioni nella gallery dedicata.