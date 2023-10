Locatelli e questo basta. Uno a zero e tanto basta. La Juve vince a San Siro contro il Milan, vince un big match dal sapore di scudetto e lo fa nonostante tanti "nonostante". Non è bella, non fa entusiasmare questa sera - così come non lo fa il Milan - eppure si prende i tre punti e va a casa con il sorriso. Basta il tiro deviato di Locatelli, che segna e finisce il lacrime, quelle di un peso tolto, proprio qui dove tutto è iniziato per lui. Dopo la sosta più pazza e incredibile di sempre, la Juve riparte con il piede giusto. E ora un umore tutto nuovo.