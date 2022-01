1









Sono i comprimari, quelli spesso relegati in panchina, quelli che hanno raccolto insufficienze nella prima parte di stagione, a emergere in Milan-Juve. Questo è quanto di può notare, dalle pagelle dei giornali all'indomani del big match. Deludono, invece, i big, quelli da cui sarebbe lecito aspettarsi qualcosa in più.



Sfoglia la gallery per leggere le pagelle dei giornali