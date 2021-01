3









Vittoria, importante, preziosa, che rilancia. La Juve batte 3-1 il Milan a San Siro e si rilancia in chiave scudetto, essendo ora a -7 dalla vetta con una partita da recuperare. Decide un super Chiesa, che con una prestazione alla Ronaldo spazza via Theo Hernandez e il Milan, la gara la chiude McKennie con il solito puntuale inserimento. In mezzo tante giocate e interventi da sottolineare: c'è la classe di Dybala, ci sono i miracoli di Szczesny, ma anche gli errori di Bentancur e un Ronaldo quasi "ignorato dai compagni". Così scrivono i giornali, in particolare la Gazzetta, della serata storta del portoghese.



