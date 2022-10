Vanno cercate con attenzione; sono poche, molto poche, ma ci sono. Parliamo delle sufficienze ai calciatori della, nelle pagelle dei giornali questa mattina, post. Piovono, invece, le valutazioni negative per i bianconeri: non vengono risparmiati da critiche, in particolare, Massimilianoe Dusan; ma sono diversi a finire nella lista dei "cattivi". Una prestazione nel complesso insufficiente, l'ennesimo passo indietro di una Vecchia Signora sempre più in crisi.