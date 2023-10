IN GALLERY LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

"Adesso dobbiamo goderci questa vittoria", ha detto Massimiliano Allegri nel post partita; giusto così perché vincere contro il Milan a San Siro non succede tutti gli anni, anzi, non accadeva da tempo. Una vittoria da Juve, con qualche protagonista inaspettato, come ovviamente Manuel Locatelli, autore del gol decisivo e lo stesso Moise Kean, fondamentale nell'espulsione di Thiaw che ha cambiato la serata.Senza dimenticare la super parata di Szczesny dopo pochi minuti che permette ai bianconeri di rimanere sullo 0-0. Non tutti hanno convinto però, qualche insufficienza sparsa tra difesa, centrocampo e attacco, con Milik protagonista in negativo. Divide soprattutto la prova di Federico Gatti, che aveva il compito più difficile, quello di provare a limitare Rafa Leao. QUI le pagelle del IlBianconero