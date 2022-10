C'è un'incredibile leggerezza, in questo 'non essere Juve'. E c'è altrettanta leggerezza, e consapevolezza, in questo essere Milan. Nonostante le difficoltà.San Siro ribolle ancor di più quando Orsato fischia la fine della partita e di buona parte della stagione bianconera: con questo ko subito dai rossoneri, 2-0 con gol di Tomori e Brahim, la sensazione diffusa è che per Allegri e i suoi ragazzi ora sia tutto più in salita, e che neanche cambiare marcia sia davvero possibile.Eccole, tutte le differenze tra il progetto Milan e il progetto Juventus: rimarcate da una notte d'inizio autunno a San Siro, dove c'è un ambiente diverso, un tifo spasmodico, uno spettacolo incredibile. L'unica somiglianza con i vecchi Milan-Juve, sponda bianconera, è la rissa nel finale.