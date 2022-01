26







di Andrea Menon, inviato a San Siro

Vince il freddo di un San Siro vuoto, nelle persone e nelle emozioni, pareggiano Milan e Juventus. E' 0-0 al termine di 90' di grande agonismo, ma in cui non emerge la qualità delle due squadre. Su un campo rovinatissimo, infatti, nessuno riesce ad imporsi. Più occasioni per i rossoneri, che calciano in porta ma non spaventano Szczesny, meno per una Juve ben organizzata ma senza guizzi. E alla fine non vince nessuno: 0-0. Non da ricordare. Per la mancanza di pubblico, per la gelida serata e per le poche occasioni.

Ecco tutti i voti della serata: promossi e bocciati di Milan-Juve nella nostra gallery. Scorri verso il basso o sfogliala.