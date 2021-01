7









Irrati bocciato. E con lui anche il Var Orsato. Non escono bene da Milan-Juve, sfida vinta per 3-1 dai bianconeri a San Siro, che ha riportato la squadra di Pirlo più vicina alla vetta della classifica. Una gara importante con il solito strascico di polemiche arbitrali, ben suddivise. Lamentele da ambo le parti, tra arbitro e Var, tra gol da annullare e doppi gialli mancanti. Nel mirino ci finiscono tutti, anche se la Juve è, come spesso accadde, più bersagliata.



Ecco le moviole e le loro analisi, nella nostra gallery.