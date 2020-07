Prime indicazioni di Maurizio Sarri che in panchina si sgola e si sbraccia: ce l'ha in particolare con, al quale, secondo Dazn, ha chiesto di giocare molto alto e rimanere largo, quasi a calpestare la linea laterale; si è reso conto che Theo Hernandez tende a concedere qualcosa da quella parte e vuole affondare. Dal punto di vista difensivo, invece, l'allenatore della Juve non è contento di come il Milan riesce a uscire e ripartire.