Tutto pronto a San Siro, dove Milan e Juventus giocheranno il big match della 31a giornata. Nell'ultimo turno i bianconeri si sono avvicinati allo scudetto salendo a +7 sulla Lazio grazie alla vittoria nel derby e alla contemporanea sconfitta della squadra di Inzaghi proprio contro i rossoneri. Stasera Sarri dovrà fare a meno di de Ligt e Dybala squalificati, al loro posto giocheranno Rugani e Gonzalo Higuain, che torna dal primo minuto, da ex, quattro mesi dopo l'ultima volta.



Le formazioni ufficiali di Milan-Juve:



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Bonaventura, Calhanoglu, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Gabbia, Laxalt, Maldini. All.: Pioli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Ramsey, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Olivieri, Muratore, Coccolo, Vioni. All.: Sarri.